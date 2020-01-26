2020/01/26 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الاحد، عن اطلاق البطاقة الوقودية لمادة النفط الابيض في بغداد والتي تحمل رقم 11، مبينة ان الكمية ستكون بمقدار 50 لترا.وقالت شركة توزيع المشتقات النفطية في بيان وتلقته وكالة صدى انه “تم اطلاق البطاقة الوقودية لمادة النفط الابيض والتي تحمل رقم 11″، مبينا ان “الكمية ستكون بمقدار 50 لترا”. واضافت ان “المنافذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 11 بواقع 50 لترا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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