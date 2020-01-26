فيديو : تساقط أطباء الصين في المستشفى بسبب فيروس كورونا

2020/01/26 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل إعلامية صينية لأطباء كانوا يحاولون إنقاذ المواطنين الذين أصيبوا بسبب فيروس “كورونا” الذي انتشر بشكل واسع على أنحاء مختلفة في العالم .ويظهر المقطع سقوط أطباء على الأرض بعدما كانوا يقفون بشكل طبيعي أثناء محاولتهم علاج المرضى إلا أن الفيروس في ثواني إنتقل لهم ليلقي بهم في الأرض […]

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