الإمارات تعلن تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا القادم من الصين

2020/01/26 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت السلطات الإماراتية بإصابة 15 شخصاً قادمين من الصين إلى دبي بفيروس كورونا .المرض المنتشر في الصين قد وصل إلى عشرات البلدان وأصاب ألاف المواطنين حول العالم , أصيب 15 شخصاً في مدينة دبي , بينهم 5 حالات حالتهم خطيرة جداً , والسلطات الإماراتية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد .يذكر بأن ماليزيا […]

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