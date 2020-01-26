أربعة مشاريع ستراتيجية في بابل ضمن الاتفاقية الصينية

2020/01/26 | 09:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددتْ الحكومةُ المحليةُ في بابلَ اربعةَ مشاريع ستراتيجية مهمة ليتم ادراجها ضمن الاتفاقية العراقية ـ الصينية.

وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل القريشي في تصريح أورجته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ديوان المحافظة حدد اربعة مشاريع ستراتيجية ومهمة لتكون لها الأولوية ضمن الاتفاقية العراقية ـ الصينية"، مبينا أن "هناك مشاريع خدمية أخرى بصدد إحصائها من قبل دوائر المحافظة وطرحها في اجتماع قبيل انتهاء المدة المحددة من رئاسة الوزراء التي تنتهي بعد تسعة أيام لتقديم المشاريع".

وأضاف: "المشاريع التي حددت هي مشروع شارع 100 الحولي الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية من دون المرور داخل مدينة الحلة ومشروع مجاري الحلة الكبير (المرحلة الثانية) لاسيما أن المحافظة مستمرة بتنفيذ المرحلة الأولى منه".

وأكمل: "فضلا عن مشاريع شبكات الأقضية والنواحي بقيمة ترليون و200 مليون دينار"، مشيرا الى ان "مشروع مدينة بابل الجديدة البالغة كلفته ترليونا و500 مليار دينار تم تحديده ايضا من قبل المحافظة ليتم تنفيده ضمن الاتفاق الصيني".





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