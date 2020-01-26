2020/01/26 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر أمني من محافظة النجف، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، باستمرار غلق جامعة الكوفة من قبل الط...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( غلق جامعة الكوفة للأسبوع الثالث على التوالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( غلق جامعة الكوفة للأسبوع الثالث على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).