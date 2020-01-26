صحة واسط تؤكد خلو المحافظة من مرض “كورونا” وتعلن عن إجراءات احترازية

2020/01/26 | 09:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة واسط خلو المحافظة من مرض كورونا فيما أعلنت عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الأمراض الانتقالية عالية الخطورة (الأمراض التنفسية الشديدة والحادة ) ومنها مرض كورونا الذي انتشر في الصين.واشارت الدائرة في بيان تلقته وكالة صدى إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ خطة السيطرة على تلك الأمراض سيما مرض

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