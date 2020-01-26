قطار بسرعة 600 كيلومتر في اليابان

2020/01/26 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عقود تستخدم اليابان تكنولوجيا قطارات فائقة السرعة، لكن الوقت حان الآن لاستبدال هذه التكنولوجيا بأخرى حديثة تواكب العصر، وربما تسبقه أيضا.

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