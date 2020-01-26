الاصابة تبعد علي بهجت عن الملاعب لعشرة ايام

2020/01/26 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن طبيب فريق القوة الجوية بكرة القدم غالب الموسوي، إن المدافع علي بهجت سيغيب عن الفريق بسبب اصابته في الكاحل ويحتاج للراحة مابين سبعة او عشرة ايام.وقال الموسوي في بيان للنادي، تلقته “العهد نيوز”، ان “اصابة المدافع علي بهجت لاتثير المخاوف وسيعود تدريجيا خلال الأيام المقبلة كون الجهاز الطبي تابع حالة اللاعب وسيكون جاهزا […]

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