اهالي البصرة يقيمون مجلس تأبيني للشهيد سليماني والمهندس

2020/01/26 | 09:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت الحوزات والمدارس الدينية والمراكز الثقافية في مدينة البصرة جنوبي العراق مجلسآ مركزيآ لتأبين شهداء العدوان الامريكي الفريق قاسم سليماني والحاج ا...

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