2020/01/26 | 10:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الاحد، عن اطلاق دفعة جديدة من منح العاطلين عن العمل وشملت 100 ألف منهم.وقال عبد الزمان في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى إن وزارته “اطلقت دفعة الطوارئ الرابعة للشهر الثاني الخاصة بالعاطلين عن العمل”.ودعا عبد الزمان من ظهرت اسماؤهم ضمن الوجبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تعلن إطلاق دفعة جديدة من المنح لـ100 الف عاطل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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