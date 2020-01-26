فايروس كرونا يصل الإمارات عبر 15 شخصاً قادماً من الصين

2020/01/26 | 10:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت السلطات الإماراتية بإصابة 15 شخصاً قادمين من الصين إلى دبي بفيروس كورونا .المرض المنتشر في الصين قد وصل إلى عشرات البلدان وأصاب ألاف المواطنين حول العالم , أصيب 15 شخصاً في مدينة دبي , بينهم 5 حالات حالتهم خطيرة جداً , والسلطات الإماراتية أعلنت حالة الطوارئ في البلاد .[…]

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