مصرف الرافدين يعلن منح قروض 50 مليون للبناء في قطعة ارض سكنية

2020/01/26 | 10:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن منح قروض 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء في قطعة ارض سكنية باسمه.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء في قطعة ارض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري

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