2020/01/26 | 10:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يقتصر خبز التنور على قرى جولميرك الكوردية، بل لا تزال قرى في إقليم كوردستان تحتفظ بهذا النوع لكونه صحياً وتراثياً – صورة: كوردستان 24

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