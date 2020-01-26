ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل الى30 قتيلا

2020/01/26 | 10:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الاحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على مناطق جنوب شرق البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقالت السلطات في بيان، ان "حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الامطار وصلت الى حد اللحظة 30 قتيلا و17 مفقودا".

وأضافت إنه "تم إجلاء 2600 شخص من منازلهم في ولاية ميناس، وذلك بعد أن هطلت الأمطار عليها بغزارة على مدار الـ48 ساعة الماضية".

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة على ولاية ميناس ومناطق أخرى في البرازيل من بينها مدينة ريو دي جانيرو ومدينة سان باولو، وذلك وفقا لخبراء الأرصاد الجوية.

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