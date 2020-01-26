القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي لتفريق المعتصمين أمام (البهو) وسط الناصرية

2020/01/26 | 10:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن المتظاهرين الغاضبين احرقوا الإطارات في تقاطع بهو مدينة الناصرية لقطعه أمام حركة العجلات.

وقال الشهود لـ"الغد برس"، إن "الأجهزة الأمنية تدخلت من خلال إطلاق النار في الهواء لاستعادة السيطرة على التقاطع، وحصلت مواجهات عنيفة بين الطرفين انتهت بانسحاب المتظاهرين لساحة الحبوبي".

وشهد جسر فهد على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أمس السبت، صدامات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت إلى سقوط 31 متظاهرا بين قتيل وجريح.

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