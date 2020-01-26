القبض على متهم بحوزته قطعة اثرية في بابل

2020/01/26 | 10:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم بحوزته قطعة اثرية في قضاء المحاويل شمالي بابل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في بابل القت القبض على أحد المتهمين في قضاء المحاويل وبحوزته قطعة أثرية تعود للحضارة البابلية".

وأضافت انه "تم تدوين أقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفة وفق أحكام المادة ٤٤ اثار".

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