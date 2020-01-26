اليابان: اختبار أصغر سيارة طائرة في العالم

2020/01/26 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل شركة SkyDrive اليابانية الناشئة على اختبار نموذج لسيارة طائرة ستكون الأصغر من نوعها في العالم.ويشير القائمون على مشروع هذه المركبة، وهم خبراء سابقون في شركة تويوتا، إلى أن مركبتهم الفريدة التي يبلغ طولها 1.6 متر فقط، صممت خصيصا لتعمل كسيارة وطائرة صغيرة في آن واحد، ما يجعلها وسيلة للنقل مستقبلا، تساهم في حل […]

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