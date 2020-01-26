النزاهة تنفذ ثلاث عمليات وتضبط سبعة متهمين في نينوى

2020/01/26 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن تمكُّن ملاكاتها في نينوى من تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في المحافظة، مبينة أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط وتوقيف (7) متهمين.الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تلك العمليات، إلى أن “فريقاً من ملاكات مديرية تحقيق نينوى، انتقل إلى محطة تعبئة تلكيف الحكومية وتمكن من ضبط […]

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