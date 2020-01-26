اللجنة القانونية تؤشر مخالفات لاعضاء مجلس المفوضين

2020/01/26 | 10:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد انتقدت عضو اللجنة القانونية عن كتلة التغيير، بهار محمود، اليوم الاحد، استمرارعمل بعض المدراء العاميين في مكاتب المفوضية في المحافظات ومنها مكتب السليمانية وقيامهم بترشيح اسماء اعضاء اللجان المؤقتة دون الالتزام بالمعايير المذكور في قرار المفوضية مخالف للقراروالقانون.وقالت محمود في بيان صحفي، تلقته "كلكامش برس"، إن "اعضاء مجلس المفوضين مستمرين في مخالفة القانون ، حيث ان هناك مخالفة في قرارهم رقم 1 بتاريخ ٢١ من هذا الشهر الخاص بالمادة ۲٥ من قانون المفوضية رقم ۳۱ لسنة۲۰۱۹ والتي تنص علی اعفاء مدراء الاقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم اي بقائهم في المفوضية كموظفين عادين"، مشيرة الى انه "وفقا للقرار لابد من اعادتهم الی وظائفهم السابقة وهذا لا يجوز وباطل لانه مخالف للقانون".واضافت، ان "شكاوي عديدة وردت بهذا الشأن بترشيح اسماء غير كفؤة لم يراعي فيها الخدمة الوظيفية، فضلا عن استمرار المدراء المنتهية صلاحيتهم في اعمالهم كما يحدث في مكتب المفوضية في محافظة السليمانية والذي يعد امر مخالف للقانون"، داعيا اعضاء المفوضية إلى "الالتزام بالقانون الخاص به والذي اقره مجلس النواب لسنة ٢٠١٩".

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