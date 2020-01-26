هيئة النزاهة تنفذ 3 عمليات ضبط في نينوى و توقيف 7 متهمين

2020/01/26 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تمكُّن ملاكاتها في نينوى من تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في المحافظة، مبينة أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط وتوقيف (7) متهمين.الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن تلك العمليات، إلى أن “فريقاً من ملاكات مديرية تحقيق نينوى، انتقل إلى محطة تعبئة تلكيف الحكومية وتمكن من […]

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