تسجيل حالات اختناق و مصادمات وسط الناصرية


تسجيل حالات اختناق و مصادمات وسط الناصرية
2020/01/26 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)…كشف  مصدر امني،  اليوم الاحد، بأن مصادمات حدثت وسط مدينة الناصرية، فيما اشار الى انه تم تسجيل حالات اختناق.

وقال المصدر في حديث  للمستقلة ، ان “مصادمات اندلعت بين القوات الامنية والمتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية”، مبينا ان “القوات الامنية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع”.

واضاف انه “تم تسجيل حالات اختناق تم نقل بعضها […]

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