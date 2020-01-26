تسجيل حالات اختناق و مصادمات وسط الناصرية

2020/01/26 | 10:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…كشف مصدر امني، اليوم الاحد، بأن مصادمات حدثت وسط مدينة الناصرية، فيما اشار الى انه تم تسجيل حالات اختناق.وقال المصدر في حديث للمستقلة ، ان “مصادمات اندلعت بين القوات الامنية والمتظاهرين في تقاطع البهو وسط الناصرية”، مبينا ان “القوات الامنية اطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع”.واضاف انه “تم تسجيل حالات اختناق تم نقل بعضها […]

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