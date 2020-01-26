2020/01/26 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي هجوما لاذعا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة ترامب، متهما اياه بالتدخل في الشأن الداخلي للعراق لاسيما هناك تحركات امريكية لاجهاض الاتفاقية الصينية.وقال البلداوي لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد ان “الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تحاول إجهاض الاتفاقية الصينية العراقية”.وأشار إلى أن “الاتفاقية مع الصين كانت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني يكشف لـ”العهد نيوز” عن تحركات امريكية لاجهاض اتفاقية الصين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني يكشف لـ”العهد نيوز” عن تحركات امريكية لاجهاض اتفاقية الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).