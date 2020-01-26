مدرب برشلونة ينتقد لاعبيه بعد السقوط امام فالنسيا

2020/01/26 | 10:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، لاعبيه عقب الهزيمة أمام فالنسيا، بهدفين دون رد، السبت، على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة الـ21 لليغا.وقال سيتين، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "آسف لعدم تطبيق اللاعبين للتعليمات التي يعطيها الجهاز الفني"، واصفًا الهزيمة بـ"المؤلمة".وأضاف: "في الشوط الأول كنا سيئين لأقصى درجة، ولم نضع أنفسنا في الأماكن الصحيحة، وافتقدنا الدقة..هناك بعض الأشياء التي يجب أن تخضع للتقييم، خصوصًا في الشوط الأول، حيث كانت هناك حقًا الكثير من الأشياء غير المفهومة، على عكس الشوط الثاني".وأكمل: "في الشوط الثاني كان لدينا بعض التحسن الملموس، لكن عمومًا ينبغي علينا أن نفهم الأمور على نحو أفضل..فالنسيا استحق الخروج متقدمًا في الشوط الأول، بينما نحن لم نكن جيدين على الإطلاق".وشدد: "كان بمقدورنا أن نضغط على فالنسيا، ونسبب له المتاعب..لكن في النهاية علينا تجاوز الهزيمة، في أقرب وقت ممكن".ورفض سيتين التعليق، على ما يتردد عن مفاوضات برشلونة مع رودريغو مورينو، مهاجم الخفافيش، قائلًا: "الشيء الوحيد الذي قلته عن رودريغو، هو أنه غير عادي وأتمنى ألا يلعب..ليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك".

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