2020/01/26 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائممقام قضاء المقدادية وكالة في محافظة ديالى حاتم التميمي، السبت، عن تخصيص اكثر من 4 مليارات دينار لتمويل 10 مشاريع خدمية داخل القضاء.وقال التميمي لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “حكومة ديالى المحلية خصصت اكثر من 4 مليارات دينار لتمويل اكثر من 10 مشاريع خدمية في قطاعات مختلفة منها الطرق والكهرباء داخل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخصيص 4 مليارات دينار لتمويل اكثر من 10 مشاريع خدمية في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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