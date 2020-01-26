2020/01/26 | 10:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش اللواء 26 في الحشد الشعبي، الاحد، أداء واجبه في عملية “درع الفرات الاوسط” العسكرية التي نفذت في 22 كانون الثاني/ 2020، فيما اكد على تعزيز قدراته العسكرية لمواجهة اي خطر.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “اللواء 26 في الحشد الشعبي عقد مؤتمرا امنيا ناقش فيها المواضيع الخاصة بالعملية من كافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 26 للحشد يناقش عملية “درع الفرات الأوسط” ويؤكد على تعزيز قدراته العسكرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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