نائب عن سائرون يحدد ’’أهم ملف’’ سيتبناه التحالف بالمرحلة المقبلة

2020/01/26 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون" سلام الشمري، الاحد (26 كانون الثاني 2020) تبني تحالف سائرون لملفات "وطنية مهمة" دليل على ثقله السياسي والشعبي وقدرته على حل الازمات.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أهم ملف سيتبناه التحالف هو قانون منع وجود اي قواعد وقوات اجنبية على الاراضي العراقية لأهميته لسيادة العراق واستقلاله واستقرار السياسي والمجتمعي".

واضاف الشمري، أن "الانتهاء من هذا الملف سيفتح الباب لتحالف سائرون لتبني عقد معاهدات واتفاقات ومواثيق عدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الاعتداء المتبادل والتي ستؤدي لفتح مجالات التعاون المشترك وعلى مختلف الأصعدة".

وأوضح، أن "التحالف لن يكون وحيدا بهذا المجال وانما مع بقية الكتل النيابية من اجل اصدار قوانين وقرارات وطنية خالصة تشدد على السيادة الوطنية وقدرة العراق الحفاظ على استقلال قراره الوطني".

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأحد (26 كانون الثاني 2020) باستهداف منزل مواطن بقنبلة صوتية في قضاء الزبير، غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجهولين استهدفوا منزل مواطن بقنبلة صوتية،

بغداد اليوم-ذي قار

وجه القيادي، وخطيب الكوفة السابق، الشيخ أسعد الناصري، الأحد (26 كانون الثاني، 2020) رسالة بشأن "تصفيته"، فيما خلع "العمامة" بعد طلب مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وقال الناصري، عبر منشور

بغداد اليوم – الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، بان متظاهري الديوانية أغلقوا عدداً من الدوائر الحكومية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "متظاهري محافظة الديوانية قاموا، بغل

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