علي بهجت يغيب عن تدريبات الصقور بسبب الإصابة

2020/01/26 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد طبيب فريق القوة الجوية بكرة القدم الدكتور غالب الموسوي إن المدافع علي بهجت سيغيب عن الفريق بسبب اصابته في الكاحل ويحتاج للراحة مابين سبعة او عشرة ايام.

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