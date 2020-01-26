العمل تعلن إطلاق دفعة جديدة من المنح لـ100 الف عاطل

2020/01/26 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الاحد، اطلاق دفعة جديدة من منح العاطلين عن العمل وشملت 100 ألف منهم.

وقال عبد الزمان في تصريح اوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته "اطلقت دفعة الطوارئ الرابعة للشهر الثاني الخاصة بالعاطلين عن العمل".

ودعا عبد الزمان من ظهرت اسماؤهم ضمن الوجبة المذكورة على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة الى "مراجعة مراكز صرف بوابة العراق (سويج) في بغداد ومحافظات البلاد من اجل تسلم المنحة بعد تسلمهم الرسائل النصية التي تحمل الرمز السري لكل مستفيد".

وأضاف أن "المنحة تشمل نحو 100 الف عاطل من مختلف المواليد والفئات العمرية"، مشيرا الى أن "الوجبة الاولى التي اطلقت الاسبوع الماضي شملت اسماء ثلاث دفعات الاولى والثانية والثالثة".

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