زنكنة: يمكن استخراج 3.5 مليار برميل أخرى من حقل ازادجان

2020/01/26 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن تقديرات حجم النفط القابل للاستخراج من حقل ازادجان زادت بواقع 3.5 مليار برميل بعد ابتكار لخبراء من جامعة طهران.

ولم يقدم الوزير تفاصيل بشأن الابتكار.

وقال الوزير "كشف رئيس جامعة طهران عن أنباء سارة اليوم وأعلن أن جامعته تضمن إمكانية زيادة معدل الاستخراج من حقل أزادجان إلى 10 بالمئة مقارنة بالنسبة السابقة التي تراوحت بين خمسة وستة بالمئة ويعني هذا النجاح إضافة قدرها نحو 3.5 مليار برميل إلى الاحتياطات القابلة للاستخراج من هذا الحقل".

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