رابطة المصارف تقيم دورة «شهادة ضابط إمتثال معتمد»

2020/01/26 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الاحد، اقامتها دورة "شهادة ضابط امتثال معتمد" في مقرها ببغداد.





اقيمت الدورة بالتعاون بين رابطة المصارف الخاصة العراقية و والاكاديمية العالمية للتمويل والادارة.

الدورة تهدف الى تحديد معنى الإمتثال للمؤسسة والقدرة على تطوير استجابة تنظيمية لمطالبها وفهم عواقب مخاطر عدم الامتثال فضلاً عن تقدير العلاقة بين حوكمة الشركات والامتثال ، بما في ذلك توقعات السوق لتلك العلاقة.

وتستهدف الدورة دوائر الامتثال ودوائر ادارة المخاطر واقسام الابلاغ عن غسل الاموال و تمويل الارهاب وامناء سر مجالس الادارات ودوائر التدقيق الداخلي.

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