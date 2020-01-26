محتجو ذي قار.. كر وفر مع الرصاص الحي في وسط الناصرية(فيديو)

2020/01/26 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اطلقت القوات الأمنية في ذي قار، الرصاص الحي والقنابل المسيل للدموع على المحتجين بعد قطعهم جسر النصر وتقاطع البهو، وسط مدينة الناصرية، قبل أن تعيد القوات الأمنية السيطرة.وقال مصدر في حديث لـ”يس عراق”، إن “المتظاهرين أقدموا على إغلاق جسر النصر وتقاطع البهو في مدينة الناصرية، قبل أن تتمكن القوات الامنية من […]

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