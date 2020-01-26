رئيس كتلة نيابية لـ”العهد نيوز”: امريكا تلعب دورا سلبيا في العراق منذ 16 عام

2020/01/26 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس كتلة عطاء النيابية حيدر الفوادي، ان الولايات المتحدة الأمريكية ليس وصي على العراق بما يراه مناسبا لعقد اتفاقيات مع دول أخرى غير أمريكا.وقال الفوادي لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد: “منذ ١٦ عام والولايات المتحدة الأمريكية تعلب دور سلبي داخل العراق”.واضاف أن “رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي دفع ضريبة الاتفاقية الصينية على […]

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