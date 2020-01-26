ترمب يرفض اعلان طهران استعدادها للتفاوض مع واشنطن بشرط رفع العقوبات

2020/01/26 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن اعلان طهران استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة في حال رفع العقوبات الأميركية عن إيران.

وأكد ترمب في تغريدة نشرها على موقع تويتر رفضه إجراء أية مفاوضات مع إيران، ردا على إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ترغب باستئناف المفاوضات مع واشنطن في حال غيرت الولايات المتحدة سياستها تجاه ايران وقامت برفع العقوبات عنها، إذ عبر ترمب عن رفضه بكتابة جملة لا شكرا.

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