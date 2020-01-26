الصين تتوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا

2020/01/26 | 11:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا ونحو ألفي إصابة.

وقال وزير الصحة، ما جياو ويه، في مؤتمر صحفي، إن الدواء سيكون متوفرا مجانا خلال الساعات المقبلة، موضحا ان المصل في مراحل الاختبار الأخيرة قبل بدء استعماله للبشر.

وأضاف ان الخطة الوقائية الوطنية المتمثلة بتوزيع اللقاحات أوكلت إلى الجيش.

وأكد الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، أمس السبت، أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

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