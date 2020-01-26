العطار: لدى الصين إمكانيات بشرية هائلة وسرعة بالإنجار وهو ما نحتاجه في العراق

2020/01/26 | 11:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استشهد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، اليوم الاحد، بتجربة صينية، موكدا ان بكيا نستطيع انجاز المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية والخدمية بإسرع وقت.

وقال العطار في بيان تلقت " الغد برس" نسخة منه، إن "الحكومة الصينية قررت مؤخرًا بناء مستشفى في مدينة ووهان خلال مدة أقصاها 5 أيام لاستقبال الحالات الطارئة المصابة بفايروس كورونا، وهذا القرار من المفترض أن يولد رغبة عراقية لأجل إدخال الشركات الصينية للعمل في العراق".

وأشار إلى أن "التنمية البشرية الهائلة في الصين تُسرع من وتيرة إنجاز جميع المشاريع بفترات زمنية قصيرة جدًا وهذا غير متعامل بهِ في العراق أو البلدان العربية".

ولفت العطار إلى أن "الشركات الصينية لديها تجارب داخل بلادها وفي بلدان أخرى بالمشاريع الخدمية والسكنية والصناعية وغيرها وحققت إيرادات مالية كثيرة من تلك المشاريع مع شهادة عالمية بها".

وبين أن "المباشرة بالاتفاقية العراقية الصينية ستنقل بلادنا إلى وضع ستراتيجي وتعزز من إقتصادهِ الريعي وتحويله إلى أقتصاد السوق المفتوح ناهيك عن أمتصاص البطالة وتنفيذ المشاريع الخدمية".

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