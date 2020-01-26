وزير التجارة يعلن انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب للعام الحالي 2019-2020

2020/01/26 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن وزير التجارة و رئيس لجنة التسويق العليا محمد هاشم العاني، اليوم الأحد، عن انهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب للموسم الحالي 2019-2020 وبنجاح متميز.وقال الوزير العاني، إنه "تم إنهاء الموسم التسويقي لمحصول الشلب للموسم الحالي 2019-2020 وبنجاح متميز"، مبينا أنه "تزامنا مع الموسم التسويقي الحالي تم تحقيق العديد من النجاحات والتي تأتي في مقدمتها اعداد المواصفات التصنيعية و الاعلان على التعاقد مع المجارش الاهلية فضلا عن البدء في تصنيع الرز واستلام الرز من المجارش والمباشرة في توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية ليكون ضمن موائد المواطنين".وأضاف، أن "اجمالي ماتم استلامه من المحصول تجاوز الـ(306) آلاف طن شلب بنوعية الياسمين والعنبر متوزعة مابين (231,695) الف طنا شلب ياسمين و (75,252) الف طن شلب عنبر".وتابع، أن "ايقاف التسويق بشكله النهائي كان يوم امس السبت الموافق 25 من شهر كانون الثاني الجاري في محافظتي النجف والديوانية، بعد ان تم ايقافه للست المحافظات الاخرى ديالى وبابل وذي قار وواسط والمثنى وميسان يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 من الشهر الجاري".ولفت وزير التجارة، إلى أن "الموسم التسويقي كان قد انطلق في السابع من شهر تشرين الثاني من العام الماضي بعد تهيئة المساحات الخزنية والامور اللوجستية لاستيعاب الكميات المسوقة من المزارعين والفلاحين".وبين الوزير، أن "جهودا استثنائية بذلت من جميع القطاعات الحكومية لانجاح حملة تسويق الشلب هذا العام محققة بذلك تسويق كميات فاقت الاعوام السابقة".وأكد، أن "الموسم التسويقي لمحصول الشلب حقق نجاحات كبيرة سواء من خلال الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين التي تفوق السنوات السابقة، فضلا عن حالة التعاون لمختلف القطاعات والجهات لتسهيل الاجراءات واخترال عمليات الروتين التي كانت تجري في السنوات السابقة".

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