2020/01/26 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا مساء يوم الجمعة الماضي إلى 31 شخصا.وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 29 شخصا وإصابة 1466 آخرين.ووقع زلزال بقوة 6.8 درجة في قضاء سفريجه بولاية ألازيغ في حوالي الساعة 20:55 مساء يوم الجمعة.ورصدت إدارة الكوارث والطوارئ بعده وقوع 228 هزة ارتدادية شعر بها سكان عدد من الولايات بشرق تركيا، إضافة إلى سكان شمالي سوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 31 شخصا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 31 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).