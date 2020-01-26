بالصور.. مسيرة الطلبة امام وزارة التعليم العالي وسط بغداد

2020/01/26 | 11:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وقف الالاف من الطلبة في محافظة بغداد، اليوم الاحد، امام وزارة التعليم العالي وسط العاصمة تأكيداً لاستمرارهم في الاعتصام ودعمهم للمتظاهرين.

وقال مراسل "الغد برس" ان الألاف من الطلبة يقفون الان امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأكيدا لاستمرارهم بالاعتصام ودعمهم للمتظاهرين.

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