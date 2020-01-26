مقتل شاب بالخطأ في ميسان

2020/01/26 | 11:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في محافظة ميسان، اليوم الاحد، بمقتل شاب برصاص مسدس اثناء المزاح مع زميلة قرب سوق محمد حميد بالقرب من شارع بغداد في مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "شابا قتل قرب سوق محمد حميد بالقرب من شارع بغداد في مركز محافظة ميسان عن طريق الخطأ بواسطة مسدس".

واضاف ان "القاتل والمقتول هم عمال في محلات لبيع الملابس ووقع الحادث دون عمد واثناء المزاح بينهما".

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