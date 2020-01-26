اسعار صرف الدولار تسجل ارتفاع طفيف

2020/01/26 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، الأحد، (26 كانون الثاني 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 121.950 ديناراً لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 122.500 دينار.سعر شراء الدولار = 121.500 دينار.

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