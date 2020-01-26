بعـــد مطالبــة مقتـــدى الصــــدر بــ الانسحــاب .. ومحــاولات فض اعتصــامات اكتوبــر .. المتظـــاهرين يعـــودون الـــى الساحـــات من جديـــد وبــ قــوة !!

2020/01/26 | 11:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

عادت الاحتجاجات في العراق بقوة أكبر خلال الساعات الأخيرة، بعدما باشرت السلطات في فتح الساحات وشوارع في العاصمة والجنوب، فيما اعتبره المتظاهرون محاولة لفض اعتصاماتهم المستمرة منذ أشهر.

وأفادت مصادر لـ"وسائل اعلام عربية " بأن محتجين قطعوا عددا من الطرق الرئيسية في وسط مح...

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