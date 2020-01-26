شاهـــد بالصــــورة : النـــاصـــري يخلـــع عمامتــــه بعــــد تغريـــدة الصـــدر الاخـــيرة !!

2020/01/26 | 11:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

جه القيادي، وخطيب الكوفة السابق، أسعد الناصري، اليوم الأحد رسالة بشأن "تصفيته"، فيما خلع "العمامة" بعد طلب مكتب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وقال الناصري، عبر منشور له في فيسبوك: "سأخلع العمامة حباً بالعراق والناصرية والثائرين"، مضيفا: "أنا مع العراقيين، كنت وما زلت وسأبقى".

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