2020/01/26 | 11:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد عن إتلاف ارسالية تقاوي بطاطا مخالفة لضوابط الاستيراد حسب ما جاء بكتاب شعبة الحجر الزراعي في مركز كمرك طريبيل الحدودي .واضافت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى ،ان عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور .فيما أكدت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: اتلاف ارسالية تقاوي بطاطا مخالفة للضوابط في كمرك طريبيل الحدودي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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