المرور العامة: جميع شوارع العاصمة سالكة ومفتوحة ولاتوجد اية قطوعات

2020/01/26 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، عدم تسجيلها أية قطوعات مرورية في العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية، مبينة ان جسر الاحرار مازال يعمل بشكل طبيعي.وقال مدير العلاقات والاعلام بالمديرية اللواء عمار وليد، ان “حالة الطرق في بغداد جيدة بعد فتح طرق كثيرة قرب شارع الرشيد وحافظ القاضي صباح الامس”.واضاف وليد، […]

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