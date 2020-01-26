بالصور.. ساحة التحرير ومبنى المطعم التركي الآن

2020/01/26 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير وبناية المطعم التركي وسب العاصمة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن ساحة التحرير وسط العاصمة شهدت تزايد أعداد المتظاهرين، بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات.

وكان القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، قد كشف، أمس السبت، أسباب انسحاب انصار التيار الصدري من ساحات التظاهر، مبيناً أن تغريدات زعيم التيار مقتدى الصدر دفعت إلى انسحاب أتباعه من الساحات.

وقال الزاملي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكثير من سرايا السلام وأتباع التيار الصدري وأصحاب الدعم اللوجستي وخيم تقديم المؤونة والغذاء عندما يرون السيد الصدر غير داعم للتظاهرات، فحتماً سيبدؤون بالانسحاب من ساحات التظاهر"، مؤكداً أن "تغريدة الصدر الأخيرة فيها عتب على بعض المتظاهرين في ساحة التحرير والساحات الأخرى في المحافظات".

وأشار الزاملي الى أن "الصدر أكد أنه سوف لا يتدخل بالتظاهرات لا بالسلب ولا بالإيجاب، حتى يراعوا مصير العراق، ما يعني أنه من الان لن يتدخل بالمتظاهرين حتى يراعوا مصلحة العراق".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد وجه، الجمعة (24 كانون الثاني، 2020) عتباً لمتظاهري التحرير، فيما أعلن براءته من كل سياسي يقف بوجه تشكيل حكومة قوية ومستقلة.

وقال الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر: "أني لأبدي أسفي وعتبي على من شكك بي من متظاهري (ساحة التحرير) وباقي المحافظات ممن كنت مساندا لهم بعد الله، وكنت أظنهم سندا لي وللعراق".

واعرب الصدر عن غضبه وبراءته "من كل سياسي يحاول تأخير عجلة التقدم، بتشكيل حكومة قوية مستقلة ذات سيادة ووطنية، ونزاهة وكفاءة تبعد عنا الاحتلال والتدخلات الخارجية أجمع".

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار الأحد (26 كانون الثاني 2020)، بنقل العشرات من المصابين إلى المفرزة الطبية في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "العشرات من المتظاهرين أصيبوا في تقاطع

بغداد اليوم-خاص

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الاحد (26 كانون الثاني 2020)، بأن المتظاهرين في المحافظة أقدموا على قطع جسر النصر وتقاطع البهو، وسط مدينة الناصرية، قبل أن تعيد القوات الأمنية السيطرة الأخير.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)

بغداد اليوم- بغداد

سلمت النائبة السابقة، والقيادية في تحالف ’’الجيل الجديد’’ سروة عبد الواحد، الاحد (26 كانون الثاني 2019)، نفسها الى السلطة القضائية، بعد صدور مذكرة قبض بحقها.

وذكرت عبد الواحد في بيان تلقته (بغداد اليوم

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