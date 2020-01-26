2020/01/26 | 11:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المئات من طلبة واساتذة جامعة القادسية يتظاهرون دعما للاحتجاجات والاستمرار بالإضراب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/26 | 11:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المئات من طلبة واساتذة جامعة القادسية يتظاهرون دعما للاحتجاجات والاستمرار بالإضراب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المئات من طلبة واساتذة جامعة القادسية يتظاهرون دعما للاحتجاجات والاستمرار بالإضراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).