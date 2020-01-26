الحشد الشعبي يعزز قدراته العسكرية لمواجهة اي خطر يتعرض له البلاد

2020/01/26 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، تعزيز قدراته العسكرية لمواجهة اي خطر يتعرض له البلاد.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، ان “اللواء 26 في الحشد الشعبي عقد مؤتمرا امنيا ناقش فيها المواضيع الخاصة بالعملية من كافة الجوانب الايجابية او السليبة لغرض تلافيها مستقبلاً ، ولتعزيز الايجابيات ايضا”.واضافت، ان “المؤتمر ناقش ايضا […]

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