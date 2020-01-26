2020/01/26 | 11:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كندا في بيان أن سلطات الصحة العامة في تورونتو، الاحد، انها تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا لدى أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء الفايروس.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة صدى عن بيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا في كندا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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