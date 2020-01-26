ريال مدريد يخوض مباراة صعبة مع “بلد الوليد” من اجل الحفاظ على الصدارة

2020/01/26 | 11:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى ريال مدريد للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث لمواصلة مزاحمة برشلونة على صدارة الدوري الاسباني "الليجا" قبل مواجهة اتلتيكو مدريد فى الجولة القادمة بملعب "سانتياجو برنابيو".

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