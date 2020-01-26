قرض بـ50 مليون للعراقيين للبناء في ارض سكنية

2020/01/26 | 11:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني العراق من أزمة سكن مع النمو في عدد السكان الذي تجاوز 38 مليون نسمة وفق تقديرات حكومية (صورة: المدى برس)

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